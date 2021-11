Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Verkehrsüberwachung durch die Polizei

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Montag wurden in mehreren Ortschaften der Polizeiinspektion Schifferstadt im Hinblick auf die Verkehrssicherheit Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Während der Kontrolle in der Langgasse in Böhl-Iggelheim (09:45 Uhr - 11:00 Uhr) wurden 13 Geschwindigkeitsverstöße bei erlaubten 30 km/h festgestellt. Weiterhin wurden zwei Gurtverstöße geahndet. Bei der Kontrolle in der Burgstraße in Schifferstadt (12:10 Uhr - 12:30 Uhr) wurde bei Tempo 30 ein Verstoß festgestellt. In der Schifferstadter Straße in Mutterstadt (13:30 Uhr - 14:15 Uhr) überschritten sieben Fahrzeugführer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Der "Schnellste" wurde in Mutterstadt mit 54 km/h gemessen. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro und einen Punkt nach sich.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell