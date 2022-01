Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Wollmatingen) Fahrzeuglack eines geparkten Autos in der Schwaketenstraße zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise (24. - 25.01.2022)

Konstanz-Wollmatingen (ots)

Im Zeitraum von Montagmorgen bis Dienstagmorgen hat ein unbekannter Täter den Fahrzeuglack eines Citroens zerkratzt, welcher auf einem Parkplatz vor dem Anwesen Schwaketenstraße 106 abgestellt war. Durch die unsinnige Tat entstand an dem Citroen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise zu der begangenen Sachbeschädigung werden an den Polizeiposten Konstanz-Wollmatingen (07531 942993) erbeten.

