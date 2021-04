Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Willich-Schiefbahn (ots)

Am Donnerstag, 21.04.2021 gegen 16:25 Uhr befuhr eine 82jährige Frau aus Willich mit ihrem Pkw die Linsellesstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe einer Einfahrt hielt sie zunächst an, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Beim anschließenden Abbiegen nach links übersah sie die 22jährige Radfahrerin aus Willich, die mit ihrem Fahrrad den linken Radweg ebenfalls in Richtung Innenstadt befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht verletzt./tg(321)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell