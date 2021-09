Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210913 - 1120 Frankfurt-Innenstadt: Durch Messer verletzt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 12. September 2021, gegen 05.25 Uhr, betrat ein 24-jähriger Frankfurter einen Imbiss in der Großen Friedberger Straße. Dort wollte er einen 20-jährigen, wohnsitzlosen Mann zur Rede stellen, der kurz zuvor eine Flasche nach ihm geworfen hatte. Der 20-Jährige zog jedoch ein Messer und verletzte den 24-Jährigen damit im Bereich des Bauches. Der 20-Jährige wurde daraufhin festgenommen, der 24-Jährige musste sich einer ärztlichen Behandlung unterziehen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

