POL-F: 210912 - 1117 Frankfurt-Fechenheim/Gutleutviertel: Wahlplakate verschiedener Parteien beschädigt

Frankfurt (ots)

(hol) Seit Freitag kam es in mehreren Stadtteilen zu Sachbeschädigungen an Wahlplakaten verschiedener Parteien. Teilweise wurden die Plakate durch Anzünden beschädigt oder zerstört.

Sowohl in Fechenheim, als auch im Gutleutviertel beschädigten Unbekannte mehrere Wahlplakate unterschiedlicher Parteien. So fielen in Fechenheim Plakate der Parteien CDU, Bündnis 90 Die Grünen und Partei Die Linke unbekannten Vandalen zum Opfer. Teilweise wurden die Plakate einfach nur heruntergerissen, zum Teil aber auch angezündet. Ein brennendes Plakat wurde durch einen Anwohner gelöscht. Im Gutleutviertel zündeten Unbekannte ein Wahlplakat der SPD an und zerstörten es so. Die Ermittlungen dauern an.

