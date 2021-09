Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210912 - 1118 Frankfurt-Innenstadt: 28-Jähriger weiter vermisst

Frankfurt (ots)

(hol) Wie den Medien bereits bekannt, sprang am Freitagabend gegen 23:20 Uhr ein 28-jähriger Mann in Höhe der Untermainbrücke in den Main, um sein Handy zu retten, das ihm zuvor in den Fluss gefallen war. Der Mann wurde von der Strömung erfasst und zügig in Richtung Flussmitte abgetrieben, wo er schließlich unterging. Zwei Begleiter versuchten noch, ihm zur Hilfe zu eilen, mussten ihr Vorhaben aufgrund der Wasserkräfte jedoch abbrechen. Eine großangelegte Suchaktion von Feuerwehr und Polizei noch in der Nacht zum Samstag blieb erfolglos.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt fehlt von dem 28-Jährigen, der seinen Wohnsitz im mittelhessischen Neustadt hat, noch immer jede Spur.

