Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruchdiebstahl

Hildesheim (ots)

Schellerten / Ottbergen - (gle) - In der Gemeine Schellerten im Ortsteil Ottbergen kam es im Verlauf der letzten Woche zu einem versuchten Einbruch.

Derzeit unbekannte Täterschaft versuchte im Zeitraum von Samstag, den 25.09.2021 auf Samstag, den 02.10.2021 in ein Einfamilienhaus in der Straße Hinter den Höfen einzudringen. Dabei wurde die Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt und versucht, durch Aufhebeln von einer Terrassentür und mehreren Fenstern in das Objekt einzudringen, was jedoch nicht gelang.

Durch die Tat entstand dem 32-jährigen Eigentümer des Objektes ein Sachschaden, welcher derzeit auf 2000 Euro geschätzt wird.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem Wohnungseinbruchsdiebstahl und ist zur Aufklärung der Tat unter anderem auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Hinweise auf verdächtige Personen, Fahrzeuge oder andere Umstände werden durch das Kommissariat in Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063 / 9010 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell