Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kontrolle/Überprüfung hinsichtlich ruhestörenden Lärms zur Nachtzeit

Belästigung der Anwohner

Hildesheim (ots)

Ort: 31134 Hildesheim, Bereich Friesenstraße, dort ansässige Gaststätten Zeit: Samstag, 02.10.2021, 22.00 Uhr bis Sonntag, 03.10.2021, 04.00 Uhr In der Vergangenheit haben sich die Anwohner mehrfach über den nächtlichen Lärm, ausgehend von den Besuchern der ansässigen Gaststätten und Bars in der Friesenstraße, beschwert. Im o.a. Zeitraum hat die Polizei Hildesheim vor dem Hintergrund der bestehenden öffentlichen Debatte mehrfach die vorhandene Situation bzw. Lärmbelästigung in der Friesenstraße kontrolliert und überwacht. Dabei konnte festgestellt werden, dass sämtliche Gaststätten gut besucht waren. Auf Grund der Witterung hielten sich viele der Gäste außerhalb im Bereich der Außenbestuhlung auf. Ein ruhestörender Lärm, der ein Einschreiten der Beamten erforderlich gemacht hätte, konnte im o.a. Zeitraum nicht festgestellt werden. Anrufe von Anwohnern hinsichtlich einer Belästigung durch Lärm, sind bei der Polizei in Hildesheim nicht eingegangen. In den kommenden Wochen, insbesondere an den Wochenenden, werden diese Maßnahmen durch die Polizei Hildesheim fortgeführt.

