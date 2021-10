Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl einer Geldbörse

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Voss-Straße (Sti). Am 02.10.2021 ist gegen 10.00 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe Marktes zu einem Diebstahl einer Geldbörse gekommen. Eine 69jährige Sarstedterin hat ihre Handtasche für einen kurzen Augenblick unbeaufsichtigt in den geöffneten Kofferraum ihres Pkw gelegt. Diesen Moment hat ein unbekannter Täter genutzt um die Geldbörse aus der Handtasche zu entwenden. Zeugen zu dem Diebstahl werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell