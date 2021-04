Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Oberachern - Wohnungsbrand gelöscht

Achern

Aus noch unbekannter, vermutlich jedoch fahrlässiger Ursache, brach am Sonntagmittag ein Feuer in einer Wohnung in der Austraße aus. Nachdem der Brand gegen 12 Uhr gemeldet wurde, waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der Polizei im Einsatz. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Ob ein Zusammenhang zwischen dem Brand und einem in der Wohnung befindlichen Kachelofen besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch.

