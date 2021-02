Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210201 - 0123 Nachtrag zur Meldung 210129 - 105 Frankfurt-Innenstadt: Schussabgabe im Allerheiligenviertel - Erster Ermittlungserfolg

Frankfurt (ots)

(hol) Wie hinlänglich bekannt, kam es in der Nacht zum Freitag (29. Januar 21) zu einer Schussabgabe aus einer scharfen Schusswaffe im Allerheiligenviertel. Nun sind weitere Details zum Ablauf bekannt. Die Kriminalpolizei verzeichnete zudem einen ersten Ermittlungserfolg.

Nach bisherigen Erkenntnissen, insbesondere der Auswertung der polizeilichen Videoüberwachungsaufnahmen, griff gegen 01:00 Uhr eine größere Gruppe mehrere Personen an, die sich in der Allerheiligenstraße im Außenbereichs eines Kiosks aufhielten. Aus der Gruppe der Angreifer heraus wurden dann mehrere Schüsse abgegeben. In der Folge flohen alle Beteiligten vom Tatort. Die Frankfurter Polizei leitete sofort umfangreiche kriminalpolizeiliche Maßnahmen ein und verzeichnet einen ersten Ermittlungserfolg. Im Laufe des Freitagvormittags nahmen die Beamten einen 24-jährigen Frankfurter fest. Gegen den Mann wurde ein U-Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen.

Die Kriminalpolizei wird die Ermittlungen weiter intensiv fortführen, um die anderen Tatbeteiligten zu identifizieren sowie deren Beiträge zum Tatgeschehen festzustellen und nachzuweisen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell