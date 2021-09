Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Überhitzter Aufzug-Motor ruft Feuerwehr auf den Plan

Freiburg (ots)

Mit drei Fahrzeugen und 18 Mann rückte am Donnerstag, 23.09.2021 gegen 17.50 Uhr die Feuerwehr Schopfheim zu einem Fitnessstudio in Gündenhausen aus. Ein innerhalb des Gebäudes befindlicher Lastenaufzug war stecken geblieben. Bevor sich der Eigentümer des Fitnessstudios darum kümmern konnte überhitzte der Motor des Aufzuges, wodurch sich Rauch entwickelte. Eine offene Flamme entstand nicht. Der Motor wurde nach ersten Löscharbeiten des Eigentümers durch die Feuerwehr abgekühlt. Zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes wurde der 50-Jährige in ein Krankenhaus verbracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell