Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auto angefahren - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ihren Mitsubishi Outlander parkte am Dienstag, 21.09.2021, gegen 12.45 Uhr eine 58 Jahre alte Frau auf dem Parkplatz der Haus-Nr. 10 in der Silberrankstraße. Als sie gegen 16.15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte war dieses beschädigt. An der Fahrzeugfront waren Lackabtragungen, welche vermutlich beim Ein- oder Ausparken von einem unbekannten Fahrzeugführer verursacht wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

