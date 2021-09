Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Motorrad-Fahrerin verletzt sich bei Unfall

Freiburg (ots)

Mit ihrer Honda befuhr am Donnerstag, 23.09.2021 gegen 18.00 Uhr eine 29 Jahre alte Frau die L 139 von Bürchau herkommend in Richtung Elbenschwand. Vor ihr fuhr ihr Ehemann mit seiner Maschine. Kurz nach der Einmündung Elbenschwand geriet die 29-jährige nach einer Linkskurve nach rechts in den Grünstreifen und stürzte. Die Motorrad-Fahrerin hatte Glück und verletzte sich nur leicht. Sie wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An ihrer 125er entstand Sachschaden von rund 200 Euro.

md/tb

