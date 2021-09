Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Hund rennt in Elektro-Dreirad - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 22.09.2021, gegen 12.30 Uhr, befuhr eine 73-jährige Frau mit ihrem Elektro-Kleinkraftrad-Dreirad den durch Verkehrszeichen "Verbot für mehrspurige Kfz und Motorräder", gesperrten Weg "Über der Wiese". In Höhe eines Hundevereines querte ein 60-Jähriger mit seinem nicht angeleinten Hund den Weg in Richtung dem Fluss Wiese. Der Hund jedoch lief wieder zurück und es kam zur Kollision mit der 73-jährigen Elektro-Dreirad-Fahrerin. Die 73-Jährige stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Ein zufällig beim Hundeverein verweilender Arzt kümmerte sich um die Erstversorgung der verletzten Frau. Der Hund blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

