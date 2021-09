Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Kollision zwischen zwei Radfahrern - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 22.09.2021, gegen 20.35 Uhr, war ein 38-jähriger Radfahrer bei Dunkelheit, ohne Beleuchtung, in Haagen auf dem Radweg entlang dem Fluss Wiese unterwegs. In Höhe eines Baumarktes kam es zu einem Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 68-jährigen Radfahrerin. Die 68-Jährige wurde dabei verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der 38-Jährige blieb unverletzt.

