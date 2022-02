POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.02.2022

Polizeipräsidium Heilbronn

Haßmersheim: Nach einem Unglücksfall sucht die Polizei nach Zeugen

Ein 3-Jähriger war am Samstag, dem 5. Februar bei Haßmersheim in den Neckar geraten. (Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5139493 )

In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die gesehen haben, wie der Junge vor dem Unglücksfall an den Neckar gelangte. Das Kleinkind muss hierfür zwischen 13 Uhr und 14 Uhr aus Richtung der Ortsmitte Haßmersheim an das Neckarufer gelangt sein. Zeugen, die den 3-Jährigen auf diesem Weg beobachten konnten, oder Hinweise geben können, wie dieser zu dem Gewässer kam, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Mosbach, Telefonnummer 06261 8090, zu melden.

