POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis und dem Neckar-Odenwald-Kreis

Haßmersheim: Kleinkind fällt in den Neckar Notrufer meldeten dem Polizeipräsidium Heilbronn gestern gegen 14.10 Uhr, dass ein Klein-kind im Bereich der Neckarstraße ins Wasser gefallen sei. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich der 3-jährige Junge wohl unbemerkt von der Wohnung der Verwandtschaft entfernte und den ca. 300 m langen Weg zu einer Bootsanlegestelle nahm. Aus bislang ungeklärten Gründen fiel das Kleinkind dort ins Wasser zwischen Anlegesteg und einem ankernden Motorboot. Zwischenzeitlich bemerkten Angehörige das Fehlen des Kindes und begaben sich auf die Suche. Die 58-jährige Großmutter des 3-jährigen Kindes konnte dieses offenbar im Wasser treibend erkennen und machte durch lautes Rufen und Schreien auf den Unglücksfall aufmerksam. Sie war es wohl auch, die das Kind aus dem Wasser rettete. Ersthelfer eilten sofort zu Hilfe und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen, die von den kurz danach eintreffenden Rettungskräften fortgeführt wurden. Der Junge wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum verbracht, sein Zustand ist weiterhin kritisch. . Main-Tauber-Kreis Unterbalbach: Rennfahrer unterwegs Eine Anruferin meldete heute, in den frühen Morgenstunden, zwischen 04.00 - 04.30 Uhr, zuerst dem Polizeirevier in Bad Mergentheim zwei dunkle Pkw Audi, deren Lenker offensichtlich ein Rennen fahren würden. Diese zwei Fahrzeugführer fuhren mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der B290 von Tauberbischofsheim in Richtung Bad Mergentheim. Laut den Angaben der Anruferin teilweise mit bis zu 200 Km/h. Hierbei überholten sie sich ständig gegenseitig, unter anderem auch in der Überholverbotszone zwischen Unterbalbach und Königshofen. Von einem der Audi-Lenker wurde die Anruferin bereits kurz nach dem Kreisverkehr Bad- Mergentheim in Richtung Edelfingen überholt und teilweise genötigt. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Audi mit TBB-Zulassung ange-halten werden. Die Personalien der beiden 18-jährigen Fahrer wurden festgestellt. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die das Verhalten der beiden jungen Fahrzeugführer beobachtet haben und die evtl. selbst von diesen gefährdet oder genötigt wurden. Sachdienliche Hinweis nimmt das Polizeirevier in Tauberbischofsheim unter Telefon 09341/81-0 entgegen.

