Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.02.2022

Heilbronn (ots)

Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn: Verkehrsunfall, 2 Personen schwer verletzt

In der Nacht zum Sonntag, gegen 01.30 Uhr, fuhr ein BMW-Fahrer mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit von der Mannheimer Straße kommend in Richtung Europaplatz. Dort verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, übersteuerte und fuhr in der Weipertstraße frontal gegen einen Baum. Der 37-jährige Lenker und seine 33-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gefahren. Zuvor mussten mussten sie durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Neben mehreren Polizeistreifen waren Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz. Der Verkehrsdienst Weinsberg hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell