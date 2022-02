Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.02.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Cleebronn: Gegen Baum gefahren - Zeugen gesucht

Einen Schaden von 2.500 Euro hat eine unbekannte Person am Donnerstagabend mit ihrem Fahrzeug in Cleebronn verursacht. Die Person beschädigte mit dem Gefährt einen Baum in der Strombergstraße und setzte anschließend ihren Weg fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Lauffen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise auf den Verursacher unter der Telefonnummer 071332090 entgegen.

Beilstein: Einbruchsversuch -Zeugen gesucht

Einbrecher versuchten in der Nacht auf Freitag in ein Wohnhaus in Beilstein einzudringen. Gegen 2.20 Uhr begaben sich die Unbekannten in die Steinbeisstraße und hebelten ein Fenster zu dem Gebäude auf. Dabei lösten sie die Bewegungsmelder der Beleuchtung aus, woraufhin sie die Flucht ergriffen und in einen dunklen Pkw, vermutlich ein BMW, stiegen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Kirchardt: Kind bei Unfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 11-Jähriger bei einem Unfall am Freitagmorgen in Kirchardt. Der Junge war auf dem Weg zur Schule und überquerte gegen 6.50 Uhr die Hauptstraße, als er von einem Ford Fiesta erfasst wurde. Die 54-Jährige Fahrerin des Autos bremste zwar noch, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Schüler war zwischen einem verkehrsbedingt wartenden Omnibus und einem PKW auf die Fahrbahn getreten, wodurch die Frau den Jungen vermutlich zu spät erkannte. Der 11-Jährige kam mit leichten Verletzungen und dem Schrecken davon.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell