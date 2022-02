Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.02.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Autofahrer genötigt und gefährdet - Zeugen gesucht

Bereits am Sonntag, den 17. Januar, wurde ein 19-jähriger Autofahrer bei Wertheim von einem unbekannten Fahrzeug bedrängt. Der unbekannte Wagen fuhr dem 19-Jährigen auf der Landesstraße von 17.30 Uhr bis 18 Uhr zwischen den Wertheimer Stadtteilen Bestenheid und Bettingen Urphar hinterher. Der silberne Wagen fuhr dem Mann mit eingeschaltetem Fernlicht dicht auf und blendete diesen. Zwischen Eichel und Urphar scherte das Fahrzeug aus und versuchte den Mann mitsamt seinem Auto mehrfach von der Fahrbahn abzudrängen. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelte es sich vermutlich um eine silberne Schräghecklimousine oder einen Kombi. Das Polizeirevier Wertheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Wertheim: Stromverteilerkasten umgefahren - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte am Donnerstagabend mit einem Fahrzeug einen Stromverteilerkasten in Wertheim und fuhr anschließen davon. Zwischen 17 Uhr und 20 Uhr prallte das Gefährt gegen den Verteilerkasten in der Ludwig-Erhard-Straße. Anstatt den Pflichten als unfallbeteiligte Person nachzukommen, fuhr diese davon. Der Stromverteilerkasten wurde durch den Vorfall komplett zerstört, wodurch circa 4.000 Euro Sachschaden entstand. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Wertheim: Unfall verursacht und geflohen - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte in der Nacht auf Mittwoch mit einem Fahrzeug einen in Wertheim geparkten Pkw. Zwischen 23 Uhr und 8 Uhr touchierte das unbekannte Gefährt die Schrankenanlage eines Hotels der Straße "Almosenberg". Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Zusammenprall weiter und kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Bad Mergentheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person touchierte am Mittwoch oder Donnerstag mit ihrem Auto einen Pkw in Bad Mergentheim und fuhr weiter. Zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag,10 Uhr, prallte der Wagen der Person vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen in der Lorenz-Fries-Straße geparkten 5er BMW. Anstatt sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern, fuhr er oder sie mit dem unbekannten Gefährt davon. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Bad Mergentheim: Einbruch - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich in der Nacht auf Donnerstag erneut unbemerkt Zutritt zu einem Telekommunikationsgeschäft in Bad Mergentheim. Gegen 23.20 Uhr drangen die Täter gewaltsam über das Schaufenster ins Innere des Ladens ein. Ob die Einbrecher aus dem Inneren etwas mitgenommen haben, ist bislang noch unklar. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

