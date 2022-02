Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.02.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Fahrräder aus Garage gestohlen - Zeugen gesucht

Zwei Fahrräder im Wert von knapp 5.000 Euro entwendeten Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag in Heilbronn. Zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 4.30 Uhr am Donnerstag entwendeten die Diebe die beiden Fahrräder aus einer verschlossenen Garage in der Gundelsheimer Straße. Wie die Täter die Garage öffnen konnten, ist noch unklar. Die Polizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich, unter der Telefonnummer 07131 74790, zu melden.

Neckarsulm: Person bei Unfall verletzt - Hoher Schaden

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Neckarsulm wurde eine Person leicht verletzt. Ein 68-Jähriger war gegen 10.30 Uhr mit seinem Audi auf rechten Fahrspur der Neuenstädter Straße in Richtung Heilbronn unterwegs, während ein Lkw-Fahrer auf der linken Fahrspur fuhr. Kurz vor dem Tankstellengelände wollte der Audi-Fahrer auf die linke Spur wechseln und übersah hierbei vermutlich den Lkw. Bei der Kollision wurde der Pkw um 180 Grad gedreht und landete in der Leitplanke. Der 68-Jährige wurde leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Eppingen: Mofa-Fahrer schwer verletzt

Ein 15-Jähriger wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend schwer verletzt. Der Jugendliche fuhr gegen 19.15 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Bundesstraße 293 von Karlsruhe kommend in Richtung Heilbronn. An der Abzweigung Rohrbach kam er in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro.

Brackenheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Auf einem Schaden von etwa 5.000 Euro bleibt ein 34-Jähriger sitzen, sollte dessen Verursacher nicht ermittelt werden können. Der Mann hatte seinen Seat am Donnerstagabend in Brackenheim abgestellt. Im Zeitraum zwischen 18.45 Uhr und 21 Uhr beschädigte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug den Cupra auf dem Parkplatz in der Austraße. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefonnummer 07133 2090, zu melden.

Bad Friedrichshall: Vier Polizisten bei einem tätlichen Angriff leicht verletzt

Leicht verletzt wurden vier Beamte des Polizeireviers Neckarsulm durch einen Angriff eines alkoholisierten 34-Jährigen am frühen Freitagmorgen in Bad Friedrichshall. Der Mann hatte an seinem Fahrzeug auf einer Tankstelle in der Kocherwaldstraße einen Reifen gewechselt. Zeugen war aufgefallen, dass der Handwerker dem Alkohol zugesprochen hatte, weshalb die Polizei gerufen wurde. Ein freiwilliger Alkoholtest bestätigte, dass der 34-Jährige sein Auto nicht fahren durfte. Damit er sich nicht ans Steuer seines PKWs setzt, wurden seine Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt. Dies wollte der Mann nicht akzeptieren und griff die Beamten mit Schlägen und Tritten an, als diese die Schlüssel an sich nehmen wollten. Dabei beleidigte der Aggressor die Polizisten. Der Mann wurde durch die Polizisten fixiert und in Gewahrsam genommen. Er musste die Nacht in einer Zelle verbringen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zu.

Widdern: Tanklaster kippt um - 50.000 Euro Schaden

Auf einem Feldweg bei Weigental ist am Donnerstagmorgen ein Tanklaster umgekippt. Der 22-jährige LKW-Fahrer lieferte gegen 8 Uhr Wasser aus, als er mit dem 18-Tonner auf dem Feldweg von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug sank im Erdreich ein. Der Trucker konnte den Laster zwar auf die Fahrbahn zurücklenken, dort kippte das Fahrzeug allerdings zur Seite und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

A81/Neudenau: Unfall auf Autobahn

Leicht verletzt wurde eine 24-Jährige am Mittwoch auf der A81, als sie mit ihrem KIA an der Anschlussstelle Möckmühl auffuhr. Die Frau wechselte gegen 16 Uhr vom Beschleunigungsstreifen unmittelbar auf den linken Fahrtstreifen. Ein 24-Jähriger, der den linken Fahrtstreifen in Richtung Stuttgart mit seinem Skoda befuhr, konnte nichtmehr nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den KIA auf. Der KIA geriet durch den Aufprall ins Schleudern und krachte in die linke Leitplanke. Beide Fahrzeuglenker kamen zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Beschädigungen wird ein wirtschaftlicher Totalschaden angenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Flein / Talheim: Gefährdete Pkw-Lenker und Zeugen gesucht

Am Mittwoch teilte eine PKW-Lenkerin der Polizei mit, dass ein Opel mit wechselnder Geschwindigkeit und auffälliger Fahrweise in Flein und Talheim unterwegs sei. Der unbekannte Fahrer fuhr gegen 17 Uhr von Heilbronn kommend in Richtung Flein über die Charlottenstraße, Heilbronner Straße und die Kellergasse. Im Anschluss fuhr er in Talheim über die Haigernstraße und die Sontheimer Straße. Der mit zwei männlichen Personen besetzte Opel Astra mit einem schwarzen Nummernschild und einem schwarzen Querbalken am Heck kam auch mehrmals auf die Gegenfahrbahn. Ob hierbei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden ist unbekannt. Daher sucht das Polizeirevier Weinsberg nach Zeugen und Personen die durch den Opel gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

