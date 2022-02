Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.02.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Forchtenberg: Adieu Führerschein

Den Preis des Tagesschnellsten hat sich am Donnerstag bei Forchtenberg der Fahrer eines Jeeps gesichert. Der Mann fuhr am Donnerstagmorgen auf der Landesstraße 1045 von Forchtenberg in Richtung Sindringen. Dabei beschleunigte er teilweise so stark, dass er über 70 Kilometer Stunde zu schnell unterwegs war. Beamten der Verkehrspolizei, die die waghalsige Fahrt mit einem Video-Fahrzeug dokumentiert hatten, stoppten und kontrollierten den Jeep und seinen Fahrer schließlich. Auf den Mann kommt nun ein dreimonatiges Fahrverbot, Punkte im Fahreignungsregister und ein Bußgeld von 1.400 Euro zu.

Schöntal: Unfall beim Abbiegen

Bei einem Unfall bei Schöntal wurden am Mittwochabend vier Personen verletzt. Eine 27-Jährige fuhr mit ihrem VW Golf um kurz nach 22 Uhr auf der Rudolf-Diesel-Straße vom Industriegebiet in Richtung der L1046. Beim Einbiegen nach links auf die Landesstraße übersah sie vermutlich den bereits dort fahrenden Golf einer 19-Jährigen. Trotz Ausweichversuchen der 19-Jährigen kollidierten beide VWs und schleuderten in den Grünstreifen. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden, die die Polizei mit insgesamt rund 25.000 Euro beziffert. Die 27-Jährige und die beiden Insassen in ihrem Wagen wurden ebenso wie die 19-Jährige leicht verletzt. Alle wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Krautheim-Klepsau: Zeugen nach Zusammenstoß mit Lkw gesucht

Ein blauer Lkw war am Donnerstagabend in Krautheim-Klepsau in einen Unfall verwickelt und fuhr danach einfach davon. Ein 23-Jähriger war gegen 22 Uhr mit seinem Audi A4 auf der Dörzbacher Straße in Richtung Dörzbach unterwegs, als ihm kurz vor dem Ortsausgang von Klepsau der blaue Lkw entgegenkam. Der Lkw fuhr teilweise auf der Spur des Golfs woraufhin der 32-Jährige mit seinem Wagen in den Grünstreifen auswich. Es kam trotzdem zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, nachdem der Lkw anstatt anzuhalten einfach weiterfuhr. Zeugenhinweise auf den blauen Lkw nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Öhringen: Hoher Schaden bei Unfall

In Öhringen kollidierte am Donnerstagnachmittag ein Ferrari mit einem entgegenkommenden Pkw. Der 53-jährige Lenker des Wagens fuhr um kurz vor 16 Uhr aus dem Kreisverkehr in der Westallee und verlor wenige Meter weiter, vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Ferrari schleuderte daraufhin auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden VW zusammenstieß. Am Ferrari entstanden Schäden in Höhe von rund 25.000 Euro. Die Schäden am Golf belaufen sich auf rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell