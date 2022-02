Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.02.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Schöntal: Fahrzeug übersehen

Verletzte Personen und rund 25.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls in der Nacht auf Donnerstag in Schöntal. Gegen 22 Uhr befuhr eine 27-Jährige mit ihrem VW Golf die Rudolf-Diesel-Straße im Industriegebiet. Als sie nach links auf die Landesstraße 1046 in Richtung der Autobahn 81 einfuhr, übersah sie vermutlich den herannahenden und bevorrechtigten VW Golf einer 19-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge prallten im Einmündungsbereich zusammen und kamen jeweils nach einer 180 Grad Drehung im Grünstreifen zum Stehen. Durch den Unfall wurden die beiden Mitfahrerinnen der 27-Jährigen und die 19-Jährige leicht verletzt. Alle Personen wurden mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Neuenstein: 13.000 Euro Sachschaden

Ein medizinischer Notfall war vermutlich die Ursache eines Verkehrsunfalls in Neuenstein. Am Mittwochmorgen, gegen 9.30 Uhr, befuhr ein 79-Jähriger mit seinem Mercedes die Friedrichsruher Straße in Richtung der Öhringer Straße. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr mit dem Wagen eine Verkehrsinsel und kollidierte frontal mit einer Straßenlaterne. Der Fahrer und seine 77-jährige Mitfahrerin blieben unverletzt. Der Fahrer kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro.

Bretzfeld-Schwabach: Fleischwarenautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte plünderten in der Nacht auf Montag den Fleischwarenautomaten in Bretzfeld-Schwabbach. Gegen 0.15 Uhr begaben sich die Täter zu dem Automaten in der Schwabenstraße, öffneten diesen und entnahmen daraufhin das Wechselgeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, sich beim Polizeiposten Bretzfeld unter der Telefonnummer 0794694000 zu melden.

Neuenstein: 30.000 Euro Sachschaden verursacht und geflohen

Ein LKW-Fahrer verursachte zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen circa 30.000 Euro Sachschaden und fuhr anscheinend davon. Zwischen 17.45 Uhr und 5.30 Uhr wendete der Unbekannte mit seinem Sattelzug auf einem Firmengelände in der Robert-Bosch-Straße. Dabei touchierte er eine Steinbegrenzung, den Firmenzaun und zwei auf dem Gelände geparkte Firmenfahrzeuge. Da der Unbekannte das Gelände mit seinem Gefährt wegen der heruntergelassenen Schranke nicht verlassen konnte, wartete der Lasterfahrer bis zum nächsten Morgen als die Zufahrt wieder passierbar war und fuhr dann ohne den Unfall zu melden davon. Zeugen, die Angaben zu dem Sattelzug oder dem Fahrer machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

