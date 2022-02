Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.02.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Falsche Polizeibeamte betrügen Senior mit neuer Masche um zehntausende Euro

Betrüger brachten im Januar einen 79-Jährigen um über 60.000 Euro. Die Täter gaben sich am Telefon als Polizeibeamte mit einem heiklen Auftrag aus. Sie würden gegen Vorstandsmitglieder der Hausbank des Seniors und Politiker des Bundestags ermitteln. Für diese Ermittlungen benötigten die vermeintlichen "Polizisten" viel Geld. Beeindruckt von dem Geschehen überwies der Senior zwischen dem 10. und dem 24. Januar den Betrügern seine Ersparnisse.

Bei solchen Betrugsmaschen wird versucht, telefonisch das Vertrauen, zumeist älterer Menschen zu gewinnen und diese durch Vortragen einer Lügengeschichte, in diesem Fall einer vermeintlichen Ermittlung, zur Überweisung von Geld zu bewegen. Hinter den Anrufen steckt nicht die Polizei. Aus diesem Grund gibt das Polizeipräsidium Heilbronn nochmals folgende Sicherheitshinweise:

- Die Polizei ruft nie unter der Polizeinotrufnummer 110 an. - Sprechen Sie mit Unbekannten nie über ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. - Besprechen Sie sich mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauenspersonen - Die Polizei verlangt nie Geld von Ihnen - Verständigen Sie, wenn Sie sich unsicher sind oder bei verdächtigen Anrufen die Polizei. Diese ist unter der Nummer 110 rund um die Uhr für sie erreichbar.

A81/ Widdern: Rückwärts auf der Autobahn

Wegen eines Lenkfehlers eines Lkw-Fahrers kam es am Mittwochabend auf der A81 bei Widdern zu einem Unfall mit hohem Sachschaden. Der Lasterfahrer wollte gegen 19.45 Uhr rückwärts vom Verzögerungsstreifen des Rasthofs Jagsttal West zurück auf die Autobahn fahren. Aufgrund eines Fahrfehlers knickte hierbei der Anhänger ein, so dass der 35-Jährige auf der Autobahn rangieren musste. Zeitgleich erreichte ein Porsche-Fahrer den Ort des Geschehens und erkannte vor ihm den quer auf der Autobahn stehenden Sattelzug. Der ebenfalls 35 Jahre alte Porsche-Lenker leitete daraufhin eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver ein. Er schaffte es noch mit seinem Wagen links an dem Lkw vorbeizukommen, streifte jedoch an der Mittelleitplanke entlang. Dabei entstand am Porsche ein Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Der verunfallte Pkw und auch der querstehende Sattelzug mussten abgeschleppt werden. Der Lkw-Fahrer musste außerdem seinen Führerschein abgeben.

Oedheim: Über 50 Kilometer pro Stunde zu schnell

Ein Autofahrer muss nach einer Geschwindigkeitskontrolle am Dienstagvormittag in Oedheim für einen Monat auf seinen Führerschein verzichten. Beamte des Polizeireviers Neckarsulm kontrollierten zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr an der Landesstraße 1088 die Geschwindigkeit. Bei erlaubten 70 Kilometern pro Stunde war ein Pkw-Lenker mit knapp 126 Kilometern pro Stunde unterwegs. Der Mann muss nun nicht nur seinen Führerschein abgeben, sondern auch mit einer Geldstraße und zwei Punkten im Fahreignungsregister rechnen.

Siegelsbach: Mercedes gestreift und abgehauen

Vermutlich beim Vorbeifahren verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer einen Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro an einem in Siegelsbach geparkten Mercedes. Zwischen 4.30 Uhr am Mittwochmorgen und 14 Uhr am Mittwochnachmittag streifte die unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug an der A-Klasse entlang. Anstatt den Unfall der Polizei oder der Besitzerin des Mercedes zu melden, fuhr der Verursacher oder die Verursacherin einfach davon. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Heilbronn: Motorradfahrer nach Unfall im Krankenhaus

Rettungskräfte brachten am Mittwochmittag einen Motorradfahrer nach einem Unfall in ein Krankenhaus. Eine 26-Jährige fuhr mit ihrem VW gegen 13.30 Uhr auf der Heilbronner Jägerhausstraße stadteinwärts und wollte nach links in die die Straße "Im Wannental" abbiegen. Dabei übersah sie wohl einen auf der Jägerhausstraße auf seinem Motorrad stadtauswärts fahrenden 20-Jährigen und kollidierte mit diesem. Der Motorradfahrer wurde über den VW geschleudert und blieb einige Meter weiter auf der Straße liegen. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Schaden am Motorrad ist noch unbekannt.

Heilbronn: Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung

Nach einer Auseinandersetzung mehrerer Personen sucht die Polizei nach einem Zeugen, der möglicherweise das Geschehen gefilmt haben soll. An einer Schule in der Heilbronner Karlstraße gerieten gegen 13 Uhr der Fahrer eines Lkws und der Fahrer eines Sprinters zunächst in verbalen Streit. Die Auseinandersetzung der beiden wurde schließlich körperlich, woraufhin sich mehrere weitere Männer in die Schlägerei einmischten. Ein Zeuge der das Ende der Prügelei dokumentieren konnte, gab an, dass eine weitere Person möglicherweise einen größeren Teil der Auseinandersetzung gefilmt hatte. Diese Person befand sich beim Eintreffen der Polizei nicht mehr am Ort des Geschehens. Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei den unbekannten Filmer, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Obersulm-Willsbach: Zusammenstoß im Kreisverkehr

Nach einem Unfall an einem Kreisverkehr in Obersulm-Willsbach sucht das Polizeirevier Weinsberg nach Zeugen. Am Mittwochabend, gegen 18.40 Uhr, fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Fahrrad von der Dimbacher Straße kommend in den Kreisverkehr. Der 23 Jahre alte Lenker eines Skodas fuhr von der Brückenstraße in den Kreisverkehr. Kurz nachdem der Pkw in den Kreisverkehr eingefahren war, kam es zur Kollision zwischen dem Fahrrad und dem Auto. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Der 38-Jährige wurde leicht verletzt. Da der Fahrradfahrer und der Skoda-Lenker unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, werden Zeugen gebeten, sich bei Polizeirevier Weinsberg zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell