POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.02.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Adelsheim: Auto gestreift und geflüchtet - Zeugen gesucht

Einen Schaden von etwa 2.000 Euro verursachte ein Sattelzugfahrer am Dienstagmittag in Adelsheim. Der Truck streifte gegen 11.50 Uhr beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand der Marktstraße haltenden VW Tiguan. Eine 27-jährige VW-Lenkerin hatte zuvor noch gehupt um den LKW-Fahrer auf ihr Auto aufmerksam zu machen. Der Trucker setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Osterburken: Metalldiebe stehlen über 2 Kilometer Draht - Zeugen gesucht

Kupferdraht im Wert von 26.000 Euro entwendeten Diebe in Osterburken. Zwischen Mittwoch, den 12. Januar und Montag, den 31. Januar, entwendeten die Unbekannten zwei Rollen mit je etwa 1.200 Metern aufgewickeltem Kupferdraht von einer Lagerfläche in der Industriestraße. Um das etwa zwei Tonnen schwere Metall zu transportieren, verwendeten die Täter vermutlich einen Transporter oder ein ähnlich großes Fahrzeug. Der Polizeiposten Adelsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Buchen: Mülltonnenbrand in Hettingen

Eine Mülltonne und eine angrenzende Hecke brannten am Sonntagnachmittag in Buchen-Hettingen. Gegen 15.30 Uhr wurde den Rettungskräften das Feuer in der Baulandstraße gemeldet. Die freiwillige Feuerwehr Buchen war mit sechs Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften im Einsatz und konnte den Brand zügig löschen. Bislang liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Walldürn: Verkehrszeichen entwendet - Zeugen gesucht

Unbekannte haben zwischen Freitag und Montag fünf Verkehrszeichen zwischen Buchen-Hettingen und Walldürn-Altheim entwendet. Die Schilder wurden auf der Landstraße aufgestellt, um die Autofahrer vor Holzarbeiten zu warnen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 350 Euro. Der Polizeiposten Walldürn bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Hardheim: Fahrzeug gestreift und geflüchtet - Zeugen gesucht

Auf einem Schaden von etwa 600 Euro bleibt eine 26-Jährige sitzen, sollte ein Unfallverursacher nicht gefunden werden. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte den am Dienstag zwischen 6 Uhr und 13 Uhr in Hardheim geparkten Dodge Charger der Frau. Der Lenker oder die Lenkerin entfernte sich von der Unfallstelle in der Bürgermeister-Henn-Straße, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Buchen, Telefonnummer 06281 9040, zu melden.

