POL-NOM: Einbruch in Wohnhaus in Naensen

Einbeck (ots)

Einbeck / Naensen (rod)

Am Dienstag, 25.01.2022, kam es in der Ortschaft Naensen in der Straße Am Ammerfelde 4 in der Zeit von 11.45 Uhr bis 16.45 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die Hausbewohner, die in dem Zeitraum nicht zu Haus waren, stellten bei ihrer Rückkehr fest, dass jemand im Haus war. Die unbekannten Täter drangen durch Einschlagen eines Fensters in das Haus ein. Im Innern durchsuchten sie die Räumlichkeiten, erbeuteten Bargeld und Schmuck und entfernten sich vor der Rückkehr der Eigentümer. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Einbeck oder Northeim.

