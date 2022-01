Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

USLAR-WIENSEN (js) Am 25.01.22, zwischen 07.00 und 13.15 Uhr, wurde ein schwarzer PKW Toyota, der in der Teichstraße in Wiensen abgestellt war, von einem bisher unbekannten Fahrzeug an der linken hinteren Beifahrertür beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

