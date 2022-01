Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geschwindigkeitsüberwachung

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, B64 Leinebrücke, Montag, 24.01.22, 22.00 Uhr - 23.50 Uhr

GREENE (schw) - Am Montag, 24.01.22, in der Zeit von 22.00 Uhr bis 23.50 Uhr führten Beamte der Polizei Bad Gandersheim in Greene, im Bereich der B 64, Höhe Leinebrücke eine Geschwindigkeitsmessung durch. Hierbei konnten in dem angegebenen Zeitraum insgesamt sieben Verstöße festgestellt werden. Fünfmal mussten Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt werden. Die höchste gemessene, vorwerfbare Geschwindigkeit bei erlaubten 50 km/h betrug 85 km/h. Der Kraftfahrzeugführer muss nun mit zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell