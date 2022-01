Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 24.01.2022, 15:45 Uhr

Am Montagnachmittag den 24.01.2022, kontrollierte eine Polizeistreife den 22jährigen Fahrer eines Fiat Cinquecento, in der Hansestraße. Am Pkw war ein Versicherungskennzeichen mit 25 km/h Schild angebracht. Bei der Kontrolle des Fahrers stellte sich heraus, dass dieser nur eine Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen kann, aber nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines ist. Zum Führen dieses gedrosselten Pkw wird die Führerscheinklasse -AM- benötigt. Gegen den aus Einbeck stammenden jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt mit seinem Pkw untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell