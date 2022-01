Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Berauscht am Steuer

Einbeck (ots)

Dassel ( Kr.) 23.01.2022, 16:13 Uhr

Am Sonntag, den 23.01.22, gegen 16:13 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife den 28jährigen Fahrer eines VW Golf in der Sievershäuser Straße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem aus Dassel stammenden Mann extreme körperliche Auffälligkeiten fest, die auf einen möglichen Drogenkonsum hindeuten. Da ein Drogenschnelltest bei ihm nicht durchgeführt werden konnte, wurde der Fahrer zur Polizeidienststelle in Einbeck verbracht, wo gegen ihn ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde dem Mann das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt.

