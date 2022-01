Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gegenstände aus Pkw gestohlen

Selfkant-Hillensberg (ots)

Unbekannte schlugen am Montag (17. Januar), zwischen 14.20 Uhr und 15.50 Uhr, zwei Scheiben eines Pkw ein. Dieser stand in einer Parktasche an der Bergstraße. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter eine leere Laptoptasche mit Ladekabel, eine Uhr sowie eine leere Handtasche.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell