Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Getränkehandel

Wassenberg (ots)

Indem sie eine Scheibe beschädigten, verschafften sich unbekannte Täter am Montag, 17. Januar, gegen 1.10 Uhr, Zugang zu einem Getränkehandel an der Erkelenzer Straße. Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie Zigaretten. Laut Zeugenaussage handelte es sich bei den Tätern um zwei dunkel gekleidete Personen. Eine von ihnen war etwa 180 bis 185 Zentimeter groß und hatte eine weiße Kapuze oder Kopfbedeckung. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg telefonisch unter 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

