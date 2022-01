Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mountainbike aus Garage entwendet

Hückelhoven-Doveren (ots)

Am Dammweg verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag, 14. Januar, Zutritt zu einer Garage. Aus dieser entwendeten sie ein Mountainbike. Außerdem durchwühlten sie den in der Garage stehenden Pkw. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie daraus jedoch nichts.

