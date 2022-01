Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Hückelhoven (ots)

In der Nacht zu Freitag (14. Januar) entwendeten unbekannte Täter eine Sporttasche aus einem Pkw, der an der Chemnitzer Straße stand. In der Sporttasche befand sich eine Geldbörse inklusive Geldkarten und persönlichen Dokumenten.

