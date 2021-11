Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte Diebe im Einkaufsmarkt

Artern (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde der Polizei ein Ladendiebstahl durch zwei Unbekannte in einem Einkaufsmarkt in der Schönfelder Straße gemeldet. Die zwei Männer wurden beobachtet, wie sie gegen 16.15 Uhr ihre Rucksäcke mit Waren füllten und den Markt ohne Bezahlung in Richtung Stadtmitte verließen. Ein Zeuge folgte ihnen und konnte sehen, wie sie mit ihrer Beute in nicht bekannter Höhe in einen schwarzen Van Hyundai mit angebrachtem bulgarischen Kennzeichen stiegen. Das Fahrzeug verschwand dann in unbekannte Richtung. Beide Täter hatten jeweils einen blauen Rucksack dabei, sind ungefähr 170 bis 180 cm groß und augenscheinlich südländischer Herkunft. Einer von ihnen wird auf ca. 40 bis 45 Jahre geschätzt. Beide Diebe waren mit schwarzer Jacke, weißen Jeans und weißen Turnschuhen bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter 03632/6610 entgegen.

