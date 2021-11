Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertiges Pedelec gestohlen

Niedersachswerfen (ots)

Im Laufe des Mittwochs wurde aus dem Kellerbereich eines Mehrfamilienhausen am Sandplatz durch unbekannte Einbrecher ein Pedelec entwendet. In der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 16.10 Uhr drangen Unbekannte in den Kellerbereich ein und brachen den Keller des 29-jährigen Geschädigten auf. Aus diesem Keller stahlen sie ein blaues Pedelec Flyer Uproc 4 im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

