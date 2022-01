Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Warenbetrug

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 15.01.2022, 14:11 Uhr

Am Sonntag, den 23.01.2022, erschien ein 26jähriger Einbecker bei der Polizeidienststelle in Einbeck und zeigte einen Warenbetrug zu seinem Nachteil an. Bereits am 15. Januar wurde dem Mann auf seine Suchanfrage im Internet eine Nintendo-Switch zum Kauf angeboten. Er willigte ein und überwies den geforderten Betrag in Höhe von 230,- Euro. Bis zum o.g. Sonntag wurde die Ware jedoch nicht geliefert und der Verkäufer ist zudem nicht mehr erreichbar. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell