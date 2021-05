Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Einbruch, Trunkenheitsfahrt

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Kind leicht verletzt

Beim zügigen Überqueren der Fahrbahn ist am Freitagmittag ein Kind leicht verletzt worden. Um 12.15 Uhr befand sich ein 7-Jähriger mit seinem Kinderroller zunächst auf dem Gehweg in der Obertürkheimer Straße. Als der Verkehr Richtung Esslinger Stadtmitte stockte, rollerte er zwischen den am Fahrbahnrand geparkten und den verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen hindurch, ohne auf den Verkehr Richtung Stuttgart zu achten. Trotz langsamer Fahrt und sofortiger Vollbremsung konnte ein Richtung Stuttgart fahrender 35-Jähriger mit seinem Ford Fiesta eine Kollision mit dem Jungen nicht mehr verhindern. Das Kind wurde leichtverletzt vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Wendlingen (ES): Trunkenheitsfahrt

Am Freitagnachmittag ist ein 51-Jähriger deutlich alkoholisiert mit seinem Pkw auf einem Wendlinger Supermarktparkplatz aufgefallen. Zeugenangaben zufolge rangierte ein Nissan gegen 16.00 Uhr auffällig unsicher auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße. Die verständigten Polizeibeamten konnten das Fahrzeug und den 51-jährigen Fahrer im Rahmen der Fahndung unweit vom Parkplatz antreffen. Während der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer mit über 2,5 Promille deutlich alkoholisiert unterwegs war. Neben einer Blutprobe musste der Fahrer auch sofort seinen Führerschein abgeben.

Filderstadt (ES): Vorfahrt missachtet

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Freitagnachmittag auf der L 1209 zwischen Filderstadt-Plattenhardt und Waldenbuch gekommen. Ein 87-jähriger Mercedesfahrer fuhr gegen 15.00 Uhr aus einem Waldweg aus und übersah hierbei die von links in Richtung Waldenbuch auf der Landesstraße herannahende 69-jährige in deren Mercedes. Es kam zum Zusammenstoß wobei Sachschaden in Höhe von ca. 6.500 Euro entstand.

Ostfildern (ES): Einbruch in Schule (Zeugenaufruf)

Mit einem Stein haben bislang unbekannte Jugendliche am Freitagabend die Fensterscheibe eines Klassenzimmers der Lindenschule eingeworfen. Gegen 20.15 Uhr hörte ein Zeuge einen Schlag und konnte fünf oder sechs flüchtende junge Männer im Alter zwischen 13 und 17 Jahren ein Stück weit verfolgen. Ein Jugendlicher davon wurde als eher klein und korpulent mit roten Wangen beschrieben, ein Zweiter war etwa 175 cm groß und schlank. Über die Höhe des Diebesguts liegen derzeit noch keine Informationen vor, Spuren wurden gesichert. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0711/7091-3 um Zeugenhinweise.

Ammerbuch (TÜ): Einbruch in Lagerraum

Die Tür eines Lagerraums in der Poltringer Hauptstraße ist zwischen Donnerstagabend 21.00 Uhr und Freitagmorgen 07.00 Uhr von einem Einbrecher aufgebrochen worden. Ob aus der Räumlichkeit etwas entwendet wurde ist Gegenstand weiterer polizeilichen Ermittlungen, die Schadenshöhe konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Albstadt (ZAK): Trotz Gegenverkehr überholt

Weil ein 64-Jähriger trotz Gegenverkehr überholt hat, ist es am Freitagnachmittag gegen 15.55 Uhr auf der B 463 zwischen Straßberg und Albstadt-Ebingen zu einem Unfall gekommen. Der 64-jährige Dacia-Fahrer überholte zunächst einen vor ihm fahrenden Opel, der von einer 21-Jährigen gelenkt wurde. Da ihm während dem Überholvorgang ein Lkw entgegenkam, musste er so knapp vor der Opel-Fahrerin einscheren, dass es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell