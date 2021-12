Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gefahrenbremsung nach Spurwechsel - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Nachdem ein unbekannter LKW-Fahrer am Donnerstagabend (16.12.2021) auf der Bundesstraße 14 die Spur gewechselt hat, mussten mehrere Autofahrer eine Gefahrenbremsung machen. Der LKW-Fahrer war gegen 18.30 Uhr auf der Bundesstraße 14 in Richtung A831 unterwegs und fuhr zunächst auf der ganz rechten Spur. Zwischen der Ausfahrt Vaihingen-Universität und dem Dreieck Johannesgraben soll er bis zum Stillstand abgebremst haben und anschließend trotz durchgezogener Linie auf die ganz linke Fahrspur gewechselt haben, die in Richtung Österfeldtunnel weiterführt. Dadurch mussten mehrere Fahrzeuge, die bereits auf dieser Spur unterwegs waren, eine Gefahrenbremsung einleiten. Ein 62 Jahre alter Fahrer eines weißen Dacia Sandero stieß dabei mit einem vorausfahrenden VW-Kleinbus zusammen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Zu dem LKW ist lediglich bekannt, dass er hinten blau und mit weißen Buchstaben "por" bedruckt war. Sowohl der LKW als auch die anderen abbremsenden Fahrzeuge fuhren im Anschluss weiter. Zeugen, insbesondere die Fahrer der anderen abbremsenden Fahrzeuge werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu melden.

