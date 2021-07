Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Pedelec gestohlen +++ Aurich - Wohnhauseinbruch +++ Aurich-Schirum - Kind angefahren und geflüchtet

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Pedelec gestohlen

Am Marktplatz in Aurich haben Unbekannte ein Pedelec gestohlen. Am Dienstag zwischen 15.15 Uhr und 17 Uhr entwendeten die Täter aus dem Fahrradständer vor einem Schuhgeschäft ein Damen-Pedelec der Marke Stevens. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Wohnhauseinbruch

In Aurich kam es am Mittwoch zu Einbrüchen in Wohnhäuser. Am Nachmittag stiegen Unbekannte in ein Haus in der Raher Straße ein und durchsuchten die Zimmer. Die Täter entwendeten diverse Wertgegenstände. Aus einem weiteren Wohnhaus in der Raher Straße wurden am Mittwoch zudem Lebensmittel und Bargeld gestohlen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich-Schirum - Kind angefahren und geflüchtet

In Aurich-Schirum ist am Mittwoch eine Autofahrerin mit einem Kind zusammengestoßen und geflüchtet. Die Frau kam mit ihrem Auto gegen 15.50 Uhr aus dem Middelburger Weg und wollte auf die Leerer Landstraße fahren. Hierbei übersah sie nach ersten Erkenntnissen das Mädchen auf dem Fahrrad, als es den Middelburger Weg in Fahrtrichtung Innenstadt überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 13-Jährige verletzt wurde. Die Autofahrerin entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Sie soll einen dunkelbraunen Kleinwagen, vermutlich einen neueren VW Polo, gefahren haben. Die Frau wird beschrieben als etwa 25 bis 30 Jahre alt mit dunkelblonden, längeren Haaren. Hinter der Verursacherin sollen sich zum Unfallzeitpunkt weitere Fahrzeuge befunden haben. Die Polizei bittet die Autofahrer sowie weitere Zeugen, sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

