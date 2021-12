Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart (ots)

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende (17.12. bis 19.12.2021) im Stadtgebiet in mehrere Einfamilienhäuser eingebrochen. An der Straße Mühlrain bohrten die Täter am Freitag zwischen 18.25 Uhr und 23.50 Uhr das Schloss einer Terrassentür auf und durchsuchten das Haus. Sie stahlen Schmuck, Münzen, Schuhe, Handtaschen sowie eine Armbanduhr im Wert von mehreren Tausend Euro. Am Feuerbacher Weg stiegen die Einbrecher am Samstag zwischen Mitternacht und 11.45 Uhr am Sonntag über ein Gerüst zu einem Fenster im Obergeschoss, schlugen die Scheibe ein und öffneten es. In der Folge durchwühlten sie im Inneren sämtliche Schubladen und Schränke. Ob die Täter etwas stahlen ist derzeit nicht bekannt. Am Trüffelweg hebelten die Unbekannten zwischen Freitag, 13.00 Uhr und Samstag, 16.00 Uhr eine Terrassentür auf und stahlen aus dem Haus unter anderem einen Laptop sowie eine Kamera im Wert von rund 1.000 Euro. An der Rusenschloßstraße löste am Samstag, gegen 19.00 Uhr der Einbruchsalarm aus, als unbekannte Täter eine Glastür aufhebelten und anschließend Schränke und Schubladen durchwühlten. Ob die Unbekannten etwas stahlen ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Am Ernst-Bloch-Weg hebelten Einbrecher am Samstag, zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr, eine Terrassentür auf und stahlen Laptops, IPads und IPhones im Wert von rund 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

