Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Aufmerksamer Nachbar vereitelt mutmaßlichen Rollerdiebstahl - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag (17.12.2021) versucht, an der Straße Hohlgraben einen Motorroller im Wert von mehreren Tausend Euro zu stehlen. Ein unbekannter Täter löste offenbar gegen 01.30 Uhr gewaltsam die Lenkradverriegelung des Rollers und versuchte dann vergeblich, den Motor zu starten. Ein aufmerksamer Nachbar sprach den Täter an, der daraufhin flüchtete. Der Täter soll Anfang 20 und 190 Zentimeter groß sowie schlank gewesen sein. Er hatte dunkle kurze Haare und trug eine dunkle Jacke. In diesem Zusammenhang sind zwei weitere Personen aufgefallen, deren Tatbeteiligung noch überprüft werden muss. Einer von ihnen soll zwischen 18 und 22 Jahre alt und schlank gewesen sein sowie dunkelblonde kurze Haare gehabt haben. Er trug eine schwarze Hose sowie Turnschuhe und hatte einen grauen Rucksack mit einem hellen Streifen dabei. Der andere soll etwa 16 bis 18 Jahre alt gewesen sein. Er war ebenfalls schlank, hatte kurze dunkle Haare und trug dunkle Kleidung. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Telefonnummer +4971189903700 zu wenden.

