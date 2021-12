Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen geparkte Autos gefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Ein 53 Jahre alter Mann ist am Samstag (18.12.2021) mit seinem VW Caddy in der Augsburger Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen mehrere geparkte Autos geprallt. Der 53-Jährige fuhr gegen 13.30 Uhr die Augsburger Straße von Obertürkheim entlang Richtung Untertürkheim, als er auf Höhe der Hausnummer 455 nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Mini sowie einen Mercedes stieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes gegen einen Seat geschoben. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 12.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 53-Jährige offenbar unter Alkoholeinwirkung steht. Die Beamten veranlassten eine Blutprobe und beschlagnahmten seinen Führerschein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

