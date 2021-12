Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Prüfpersonal angegriffen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 48-jähriger Fahrausweisprüfer der SSB wurde am Samstag (18.12.2021) bei einer Fahrscheinkontrolle von einem 23-jährigen Fahrgast angegriffen und dadurch leicht verletzt. Der Prüfer und seine drei Kollegen hatten um kurz nach 16.00 Uhr in der Linie U13 Kontrollen durchgeführt und dabei zwischen den Haltestellen Pragsattel und Löwentor auch den 23-Jährigen und seinen Begleiter zur Vorlage der Fahrscheine aufgefordert. Die beiden verweigerten dies und versuchten, am nächsten Halt die Bahn zu verlassen. Sie wollten sich an dem Prüfpersonal vorbeidrücken, der 23-Jährige schlug und trat hierbei nach dem 48-Jährigen. Letztlich konnte nach einem weiteren Gerangel der 23-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden, seinem Begleiter gelang die Flucht. Der Tatverdächtige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

