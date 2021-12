Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Mädchen belästigt

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 25-jähriger Mann, der am Samstag (18.12.2021) im Oberen Schlossgarten zwei Mädchen belästigt hat, konnte von Beamten der Bundespolizei vorläufig festgenommen werden. Der Mann hatte gegen 19.30 Uhr zunächst eine 17-Jährige angesprochen und ihr dann unvermittelt zwischen die Beine gefasst. Nachdem das Mädchen ihn von sich weggedrückt hatte, wandte er sich deren 14-jähriger Freundin zu, packte sie an der Hüfte und zog sie an sich heran. Als das Mädchen sich wehrte und um sich schlug, ließ er es wieder los. Gegenüber den Polizeibeamten zeigte sich der 25-Jährige vollkommen uneinsichtig und wurde daher über Nacht in Beseitigungsgewahrsam genommen.

