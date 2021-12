Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Fahrzeuge mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

In der Nacht von Donnerstag (16.12.2021) auf Freitag (17.12.2021) kam es in der Straße Am Wolfersberg zu einer Beschädigung an zwei Pkw. Ein bislang Unbekannter hatte in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 08.00 Uhr mit einem Holzstück auf den Außenspiegel und die Seitenscheibe eines Mercedes und die Heckscheibe eines Pkw Ford eingeschlagen und stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit den Kolleginnen und Kollegen des Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Ruf-Nr. +4971189903600 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell