Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (16.12.2021) einen 29 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Drogeriegeschäft an der Königstraße Waren gestohlen zu haben. Der Tatverdächtige bewegte sich durch die verschiedenen Abteilungen des Geschäfts und verstaute dabei mutmaßlich diverse Waren in einer Tragetasche sowie seinem Rucksack. Anschließend soll er das Geschäft verlassen haben, ohne zu bezahlen. Ein 48 Jahre alter Ladendetektiv beobachte den Mann dabei und hielt ihn fest. Alarmierte Polizeibeamte fanden bei dem 29-Jährigen Diebesgut in Höhe von mehreren Hundert Euro und nahmen ihn daraufhin fest. Der 29-Jährige, dessen Staatsangehörigkeit ungeklärt ist, wurde am Freitag (17.12.2021) im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens vor dem zuständigen Amtsgericht zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten auf Bewährung verurteilt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell