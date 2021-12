Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 20-Jähriger nach Wohnungseinbruch vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Freitagmorgen (17.12.2021) einen 20 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, gemeinsam mit einem weiteren unbekannten Komplizen in eine Wohnung an der Schellbergstraße eingebrochen zu sein. Die beiden Tatverdächtigen sollen gegen 03.30 Uhr auf der Gebäuderückseite die Terrassentür der Hochparterrewohnung aufgehebelt haben. Dabei weckten sie offenbar die Bewohner, die daraufhin die Polizei verständigten. Aus bislang unbekannten Gründen ergriffen die Täter ohne Beute die Flucht. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nahmen die Beamten einen der Tatverdächtigen, einen 20 Jahre alten Mann, der eine weiße Jacke angehabt hatte, in einer angrenzenden Straße vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie den Mann auf freien Fuß. Sein Komplize konnte zunächst unerkannt flüchten. Er ist zirka 175 Zentimeter groß und schlank. Er soll schwarze Kleidung sowie eine schwarze Wollmütze getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

