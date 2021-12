Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall Trier, Bonnerstr. mit anschließender Unfallflucht

Trier (ots)

Am Montag, den 06.12.2021, gegen 15:45 Uhr kam es in Trier, Bonner Straße, in Höhe des Anwesens Nr. 21 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem am rechten Fahrbahnrand parkendem Pkw (vermutlich grauer VW Caddy). Beim Vorbeifahren öffnete sich plötzlich die hintere Tür des Lkw- Aufliegers und beschädigte nach Angaben eines Zeugen den Außenspiegel des parkenden Pkw. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend in Fahrtrichtung Innenstadt; das Kennzeichen des Lkw konnte jedoch aufgrund der aufmerksamen Beobachtung des Zeugen festgestellt werden. Bei der polizeilichen Aufnahme des Sachverhaltes befand sich der beschädigte graue Pkw jedoch nicht mehr vor Ort und konnte bisher auch noch nicht ermittelt werden.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. in erster Linie zum Fahrer/Halter des beschädigten VW Caddy machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

